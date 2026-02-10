O Jornal Cândido promoveu uma discussão aprofundada sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) na produção literária. Especialistas do setor foram consultados para analisar as mudanças provocadas por essa tecnologia emergente.

Análise de Especialistas

Profissionais da área literária expressaram suas opiniões sobre como a IA está transformando a criação de textos. A tecnologia, que já é amplamente utilizada em diversas indústrias, começa a ganhar espaço também no universo literário.

Conteúdos Inéditos

A publicação do Jornal Cândido inclui artigos exclusivos que exploram as possibilidades e desafios do uso da IA na escrita. Além disso, o jornal apresenta uma entrevista exclusiva e a coluna assinada por Fausto Fawcett.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br