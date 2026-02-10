O estado do Paraná lançou uma iniciativa de capacitação a distância (EAD) voltada para técnicos que atuam no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Este curso visa aprimorar o conhecimento dos profissionais na regularização ambiental, uma atividade que demanda assistência técnica especializada.

Importância da Capacitação

A formação dos técnicos é crucial para a análise precisa de dados georreferenciados, interpretação adequada da legislação ambiental e para oferecer orientação eficaz aos produtores rurais. O curso EAD proporcionará aos participantes as ferramentas necessárias para desempenharem suas funções com excelência.

Benefícios Esperados

Espera-se que, com a capacitação, o processo de regularização ambiental no Paraná seja mais eficiente, garantindo que as atividades rurais estejam em conformidade com as normas ambientais vigentes, o que é fundamental para a sustentabilidade do setor.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br