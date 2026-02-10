A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (9), o requerimento de urgência para o Projeto de Lei nº 68, de 2026, que sugere a quebra de patente dos medicamentos Mounjaro e Zepbound, considerados de interesse público. Estes medicamentos são conhecidos como agonistas do receptor GLP-1, popularmente chamados de canetas emagrecedoras.

Detalhes da Votação

O projeto, de autoria dos deputados federais Antonio Brito (PSD-BA) e Mário Heringer (PDT-MG), obteve 337 votos favoráveis e 19 contrários. Com a aprovação da urgência, o projeto pode ser discutido e votado diretamente no plenário, sem necessidade de tramitar pelas comissões.

Riscos Associados aos Medicamentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre os riscos associados ao uso indevido de canetas emagrecedoras, incluindo medicamentos como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida. A agência destacou o aumento de notificações de eventos adversos graves, como pancreatite aguda, em contexto nacional e internacional.

Alertas Internacionais

O Reino Unido, através da sua Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), também emitiu alertas sobre o risco, ainda que pequeno, de pancreatite aguda grave associada ao uso dessas canetas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br