Polícia Militar Recupera Joias Furtadas em Pontal do Paraná

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
1 min.read
PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou a recuperação de objetos de valor furtados de residências localizadas no bairro Mangue Seco, em Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. A operação ocorreu na tarde de segunda-feira (10), por volta das 15h45, na Travessa Flor de Lis, após uma série de investigações conduzidas por equipes policiais.

Detalhes da Operação

A ação foi classificada como achado de objetos, tendo início após os policiais receberem informações acerca de um suspeito vinculado a uma série de furtos na área. Munida desses dados, a equipe intensificou o patrulhamento e realizou buscas, encontrando uma caixa contendo várias joias furtadas.

Itens Recuperados

Foram recuperados nove correntes e pulseiras folheadas a ouro e decoradas com pérolas, três anéis folheados a ouro, dois anéis de coco, seis pares de brincos, três brincos soltos, um pingente folheado a ouro e um pingente de pedra rosa. Esses itens foram furtados no dia 8 de fevereiro de 2026.

Encaminhamento e Procedimentos Legais

Todo o material recuperado foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais necessários, com o objetivo de identificar as vítimas e promover a devolução dos bens. A PMPR destaca a relevância da colaboração comunitária, por meio de denúncias, para o enfrentamento de crimes patrimoniais e para garantir a segurança local.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

