terça-feira, fevereiro 10, 2026

Brasil Participa do Esqui Cross-Country nos Jogos de Inverno

Esportes
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Gabriel Heusi/COB/Direitos Reservados

A estreia dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina aconteceu na terça-feira (10), com Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura competindo na modalidade esqui cross-country. Apesar do empenho, nenhum deles conseguiu avançar para a final.

Desempenho dos Atletas Brasileiros

Manex Silva, natural de Rio Branco (AC), alcançou a 48ª posição entre 90 competidores, registrando o tempo de 3min25s48, o melhor resultado do Brasil na modalidade. A liderança foi do norueguês Johannes Klaebo. Eduarda Ribera, por sua vez, terminou na 72ª posição, com 4min17s05 e 226,67 pontos FIS. Bruna Moura, que superou um grave acidente, completou a prova na 74ª posição, com 4min22s07.

Próximas Competições

Os atletas brasileiros ainda têm outras oportunidades de competir nos próximos dias. Na quarta-feira (11), haverá provas de snowboard halfpipe, enquanto na quinta (12) e sexta (13), Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura participam das provas de 10 km de esqui cross-country.

Superação e Determinação

Bruna Moura, após um grave acidente de carro, expressou sua felicidade em participar dos Jogos Olímpicos. A atleta destacou a importância desse momento em sua vida esportiva, afirmando que já se sente realizada por competir no evento.

