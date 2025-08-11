segunda-feira, agosto 11, 2025

Prefeitura de Cambé reforça ações contra a ‘adultização’ e sexualização infantil

CambéDestaquesPrefeitura Municipal de Cambé
Redação Portal Cambé
2 min.read
Imagem Gerada por IA
Imagem Gerada por IA

Cambé, PR – 11 de agosto de 2025 – A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, intensificou as ações de conscientização e prevenção contra a chamada ‘adultização’ e a sexualização infantil. A medida ganhou destaque após um vídeo do youtuber Felipe Bressanim Ferreira, conhecido como Felca, repercutir nacionalmente e abrir debate sobre a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. O conteúdo, publicado na última sexta-feira (8), já ultrapassou 28 milhões de visualizações e gerou ampla discussão sobre a proteção e os direitos desse público.

Embora a ‘adultização’ não seja tipificada como crime na legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura proteção integral, garantindo condições para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma digna e livre de qualquer forma de violência, exploração ou negligência. A Constituição Federal reforça que a responsabilidade é compartilhada entre família, sociedade e Estado.

Dados do município revelam que, apenas em 2025, Cambé registrou 67 casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, sendo que 55,2% dos agressores identificados eram da própria família.

Para combater esse cenário, o município atua por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), promovendo oficinas de sensibilização com equipes das áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Os trabalhos abordam temas como erotização precoce e riscos da exposição online, e, embora se intensifiquem em maio, durante a campanha Maio Laranja, são realizados durante todo o ano.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Flávia Iwakura, destacou que a influência pode ocorrer de forma sutil dentro do ambiente familiar, por meio de músicas, vídeos e interações virtuais com estranhos em plataformas como redes sociais e Discord. Ela reforçou a importância da vigilância parental, orientando que os responsáveis acompanhem os conteúdos acessados pelas crianças e adolescentes.

Empresas, instituições e comunidades que desejarem receber uma oficina sobre prevenção à adultização e sexualização infantil podem entrar em contato com o CREAS pelo telefone (43) 3174-2830 ou na unidade localizada na Rua Curitiba, 1067.

Desde 2021, Cambé mantém um pacote de medidas voltadas à proteção da infância e adolescência, incluindo a Lei de Acolhimento Familiar, que oferece alternativa ao acolhimento institucional, e a Comissão da Escuta Especializada, que garante que vítimas ou testemunhas relatem situações de violência em ambiente acolhedor e seguro, na Sala da Escuta Protegida.

O município também é referência estadual na notificação de crimes contra crianças e adolescentes. No site da Prefeitura, a aba “Notificar é Cuidar” permite o registro de denúncias de forma online, anônima ou identificada. A partir dessas notificações, as equipes do CREAS, Conselho Tutelar e Vigilância Epidemiológica atuam de forma integrada, oferecendo acompanhamento psicológico, social e encaminhamentos judiciais quando necessário.

107
