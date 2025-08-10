PRF e PMPR apreendem 70 kg de maconha em Cambé

Cambé, PR – 10 de agosto de 2025 – Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de 70,4 quilos de maconha na tarde deste domingo (10), em Cambé, no norte do Estado.

A operação teve início após troca de informações entre as forças de segurança, que permitiu à Companhia de Choque da PM localizar o veículo suspeito nas proximidades do quilômetro 159 da BR-369. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga. A perseguição terminou no Parque Residencial Manela, onde o carro foi interceptado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha no interior do automóvel. Após pesagem, a carga totalizou 70,4 kg. No veículo estavam um homem de 26 anos e uma mulher de 19, ambos moradores de Campinas (SP).

Segundo informações repassadas à polícia, o entorpecente foi adquirido na região de fronteira com o Paraguai e tinha como destino a cidade de São Paulo (SP).

A droga, o veículo e os detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Londrina, onde permanecem à disposição da Justiça.