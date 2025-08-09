PRF atende capotamento com múltiplas vítimas na BR-369 em Londrina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na madrugada deste sábado, 9 de agosto de 2025, um grave sinistro de trânsito na BR-369, no quilômetro 144, próximo à Central de Abastecimento (CEASA) em Londrina (PR). A ocorrência, registrada por volta das 2h40, envolveu quatro veículos: um GM Astra com placas de Jataizinho (PR), um VW Gol vermelho, um VW Gol branco com placas de Arapongas (PR) e uma viatura da Polícia Militar de Cornélio Procópio (PR).

De acordo com informações da PRF, todos os veículos seguiam no sentido decrescente da rodovia (Londrina–Ibiporã) quando o condutor do GM Astra, que estava à frente, perdeu o controle da direção. O veículo capotou e saiu da pista. No interior do automóvel havia cinco ocupantes. O motorista, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os demais passageiros, com idades entre 18 e 26 anos, foram socorridos e encaminhados para hospitais de Londrina.

Após o capotamento, os demais veículos se envolveram em colisões, cujas circunstâncias ainda serão esclarecidas pela perícia. Nesse segundo momento do sinistro, outras quatro pessoas ficaram feridas. Entre elas, uma mulher de 47 anos, que havia descido de seu carro para auxiliar na sinalização do acidente e acabou atropelada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e levada para atendimento hospitalar.

A PRF informou que ficará responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que deverá apontar as causas e a dinâmica completa da ocorrência.