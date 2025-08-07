quinta-feira, agosto 7, 2025

Emerson Luis Antônio lidera a Copa TCL de Cross Country em duas categorias

DestaquesEsportes
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read

CAMBÉ (PR), 7 de agosto de 2025 — O piloto cambeense Emerson Luis Antônio tem se destacado na temporada 2025 da Copa TCL de Cross Country, ao liderar duas categorias distintas: XC 50 e Trilheiro TFL Especial. Com excelente desempenho nas etapas já realizadas, o competidor se prepara agora para a próxima fase da competição, marcada para o dia 19 de outubro, na cidade de Mandaguari (PR).

Na categoria XC 50, Emerson soma 72 pontos, após alcançar a pontuação máxima nas três primeiras etapas realizadas em Sapopema, Ibiporã e Apucarana. A regularidade nas provas garantiu a ele a liderança isolada da categoria, com margem considerável sobre os demais concorrentes.

Já na categoria Trilheiro TFL Especial, Emerson também se destaca com 67 pontos, resultado de atuações expressivas nas etapas anteriores. A consistência nas pistas e o bom preparo técnico colocam o piloto como um dos principais nomes do campeonato na temporada atual.

A Copa TCL de Cross Country 2025 é composta por seis etapas, passando por cidades como Sapopema, Ibiporã, Apucarana, Londrina e Mandaguari. A competição movimenta dezenas de pilotos de diferentes regiões do Paraná, reunindo amantes do motociclismo off-road em eventos que combinam adrenalina, técnica e espírito esportivo.

Com o avanço nas classificações, Emerson Luis Antônio reforça o nome de Cambé no cenário regional do motociclismo e mantém viva a tradição do município em revelar talentos esportivos. A expectativa agora se volta para a prova de Mandaguari, penúltima etapa do circuito, onde o piloto espera consolidar sua vantagem e se aproximar do título.

47
