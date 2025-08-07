quinta-feira, agosto 7, 2025

Mudança no comando não altera metas do Londrina Esporte Clube, afirma Lucas Magalhães

DestaquesEsportesLondrina Esporte Clube - LEC
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

LONDRINA (PR), 7 de agosto de 2025 — Após a saída de Paulo, que assumiu novo cargo no América Mineiro, o Londrina Esporte Clube reafirma sua continuidade no planejamento esportivo. O diretor de futebol Lucas Magalhães garantiu, durante coletiva realizada nesta quarta-feira (7), que o projeto segue inalterado e que os objetivos do clube permanecem os mesmos: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026.

Segundo Magalhães, a transição não causará descontinuidade nas atividades. “Vou absorver algumas funções neste momento, mas não é motivo de pânico ou desespero. Continuamos com nossa obsessão de colocar o Londrina na Série B”, afirmou.

Reforços e planejamento

O clube já trouxe quatro nomes na janela de transferências e ainda busca entre dois e quatro reforços pontuais. O prazo para inscrições na Série C encerra antes do fim de agosto, o que torna o trabalho do departamento de mercado ainda mais estratégico. “Precisamos equilibrar o tempo com a assertividade. O torcedor pode ficar tranquilo: estamos no mercado e vamos anunciar no momento certo”, disse Magalhães.

Apesar da alta nos valores de mercado, o dirigente revelou que a SAF do clube permite certa flexibilidade orçamentária, especialmente por se tratar de contratos de curta duração. “Isso reduz o impacto financeiro. Não se trata de irresponsabilidade, e sim de inteligência estratégica”, destacou.

Centro de Treinamento e estrutura

A construção do novo centro de treinamento também foi pauta da coletiva. Com o falecimento do arquiteto responsável pelo projeto, Guilherme, os trâmites burocráticos acabaram sofrendo atraso. Ainda assim, a expectativa é de que dois campos estejam prontos até o início da temporada 2026. “Vamos preservar o Estádio VGD e iniciar os trabalhos no novo CT, minimizando desgastes e otimizando a preparação”, explicou Lucas.

Oscilações em campo e foco no equilíbrio

Questionado sobre a oscilação da equipe, Magalhães minimizou a última derrota fora de casa, reforçando o equilíbrio emocional como chave do sucesso. “Na vida, ou a gente ganha ou aprende. Precisamos reagir já na próxima partida contra o Náutico”, analisou.

Retorno ao Estádio do Café e apoio da torcida

O próximo jogo será realizado no Estádio do Café, marcando um reencontro simbólico com a torcida. “Queremos fazer um grande jogo no domingo, Dia dos Pais, e contamos com o apoio da nossa gente para encher o estádio e buscar os três pontos”, concluiu o diretor.

Renovações em andamento

O Londrina também trabalha nas renovações contratuais, incluindo jogadores como Maurício, Caio, Iago Teles e França. As tratativas fazem parte de um planejamento que considera tanto o presente quanto o futuro do elenco.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

