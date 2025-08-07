Caminhão derruba fiação de alta tensão na BR-369 e provoca princípio de incêndio na divisa entre Cambé e Rolândia

Na noite de quarta-feira (06), um caminhão derrubou cabos de alta tensão na BR-369, próximo ao marco divisório entre Cambé e Rolândia. Segundo relatos de testemunhas, o veículo enroscou na fiação elétrica e deixou os fios espalhados sobre a rodovia, sem interromper sua marcha após o incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi considerado de alto risco. Ao chegarem ao local, os fios ainda estavam energizados e havia um princípio de incêndio na vegetação do canteiro central, o que gerava intensa fumaça e comprometia a visibilidade na via.

O sargento De Paula, responsável pelo atendimento da ocorrência, destacou que os cabos atravessaram a pista nos dois sentidos, interrompendo o tráfego e colocando motoristas e motociclistas em perigo. “Poderia ter tocado em algum veículo ou até mesmo causado um incêndio em uma carga. Era uma situação bastante complicada”, afirmou o militar.

Ainda segundo os bombeiros, não há confirmação sobre a altura exata em que a fiação se encontrava em relação ao asfalto, o que será apurado pelas autoridades. As linhas devem seguir uma altura regulamentada para evitar esse tipo de situação, especialmente em trechos com obras laterais, como o que estava em andamento na região.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi acionada para desligar a rede elétrica e realizar os reparos necessários. Um dos técnicos da companhia sofreu uma queda durante o atendimento, mas preferiu não ser encaminhado para atendimento médico.

Felizmente, não houve vítimas entre os motoristas ou moradores. O trânsito foi liberado após a remoção dos fios e contenção do princípio de incêndio.