Prazo para inscrições em edital cultural de Cambé é estendido até quarta-feira (22)

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cambé prorrogou o prazo para inscrições no Edital de Chamamento Público n.º 005/2026. Agora, os interessados têm até às 17h59 desta quarta-feira (22) para participar do processo seletivo, devido a uma instabilidade técnica no site da Prefeitura.

O edital oferece mais de R$ 460 mil em recursos federais para apoiar 28 projetos culturais em diferentes categorias e áreas de atuação, abrangendo ações como cinema itinerante, laboratórios formativos para todas as idades, projetos de fomento livre, apoio a proponentes inéditos e performances artísticas. Podem se inscrever pessoas físicas, coletivos culturais sem CNPJ e pessoas jurídicas.

Há vagas reservadas para ações afirmativas, garantindo a participação de pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, conforme as diretrizes do programa. O objetivo é fortalecer a produção cultural local, ampliar o acesso à cultura em todas as regiões de Cambé e valorizar a diversidade cultural do município.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas pelo telefone (43) 3174-9400 ou pelo e-mail pnab.cultura@educa.cambe.pr.gov.br.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br