Itamaraty orienta brasileiros a evitarem viagens ao Oriente Médio devido a conflitos

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu, nesta terça-feira (21), um alerta para que cidadãos brasileiros evitem viagens ao Oriente Médio devido ao agravamento dos conflitos na região. O comunicado destaca que viagens ao Irã, Israel, sul do Líbano, Faixa de Gaza e Iêmen devem ser evitadas.

Além disso, o Itamaraty recomenda que deslocamentos não essenciais para a Cisjordânia, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita também sejam postergados. Até o momento, não há restrições para conexões aéreas nesses países.

Brasileiros que já estão nessas áreas são orientados a acompanhar informações nos canais oficiais das embaixadas brasileiras e seguir as instruções das autoridades locais. Entre as recomendações, estão evitar aglomerações, manifestações e não registrar imagens de instalações militares ou eventos ligados ao conflito, pois isso pode resultar em detenção conforme a legislação local.

O governo brasileiro também pede que não sejam compartilhados conteúdos sobre o conflito em redes sociais que possam ser considerados ofensivos à segurança nacional dos países visitados. Outra orientação importante é não sair de casa sem avaliar as condições de segurança do local.

Em caso de cancelamento de voos, a orientação é procurar as companhias aéreas para remarcação. O Itamaraty reforça ainda a necessidade de manter os documentos de viagem atualizados, com validade mínima de seis meses.

O alerta ocorre em um momento de intensificação dos confrontos na região, incluindo ataques a infraestruturas no Bahrein, Kuwait e Jordânia, além de ameaças a complexos nucleares no Irã. A escalada dos conflitos também impactou o mercado internacional, elevando o preço do petróleo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br