São Paulo lidera eleitorado brasileiro com mais de 34 milhões de votantes em 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou novos dados que apontam São Paulo como o estado com o maior número de eleitores no Brasil para as eleições de 2026. O estado reúne 34.104.226 pessoas aptas a votar, o que representa 21,48% do eleitorado nacional, que soma 158.745.463 cidadãos.

Na capital paulista, estão concentrados 9.135.407 eleitores, equivalente a 26,7% do total estadual. Guarulhos aparece em seguida, com 948.410 votantes, e Campinas, com 870.672.

O levantamento do TSE mostra que as mulheres formam a maioria do eleitorado paulista, totalizando 18,1 milhões, ou 53%. Os homens correspondem a 47%, com 15,9 milhões de eleitores. A faixa etária mais numerosa é a de 40 a 44 anos, com 3,48 milhões de pessoas, seguida pelos grupos de 45 a 49 anos (3,38 milhões) e de 35 a 39 anos (3,23 milhões). Os eleitores com mais de 60 anos somam 8,5 milhões, sendo que 45,72% deles têm 70 anos ou mais. Já os menores de 18 anos representam 180.229 votantes, podendo participar desde que completem 16 anos até o primeiro turno, em 4 de outubro.

O voto é obrigatório para 87,08% dos eleitores paulistas, o que corresponde a 29.698.450 pessoas. Outros 12,92%, ou 4.405.776 eleitores, têm voto facultativo.

Sobre a escolaridade, 33,45% dos eleitores concluíram o ensino médio. Outros 17,53% têm ensino fundamental incompleto e 16,67% não terminaram o ensino médio. O grupo com ensino superior completo representa 15,05%, totalizando 5.133.353 eleitores. Além disso, 2,85% declararam saber apenas ler e escrever, enquanto 1,68% são analfabetos, somando 574.211 pessoas.

O número de eleitores indígenas em São Paulo dobrou em relação a 2024, passando de 3.706 para 7.492, um aumento de 102,1%. Entre os quilombolas, o crescimento foi de 80,7%, chegando a 3.941 cadastrados. O estado também conta com 12.331 eleitores que utilizarão o nome social nas urnas, o que representa 32% dos registros desse tipo no país.

Em âmbito nacional, o TSE informou que o Brasil terá 158.745.463 eleitores em outubro, um aumento de 1,46% em comparação com as eleições de 2022.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br