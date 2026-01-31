Polícia Militar homenageia policiais por atos de bravura em Cambé

Na tarde da última sexta-feira, 30 de janeiro, foi realizada no Centro Cultural de Cambé uma cerimônia de homenagem aos policiais militares que se destacaram no mês de janeiro. O evento, que já se tornou tradição no município, foi promovido pela 11ª Companhia da Polícia Militar de Cambé.

A solenidade teve como objetivo reconhecer o trabalho dos policiais que se destacaram no exercício de suas funções, além de homenagear militares envolvidos em ocorrências de alta complexidade e risco. Entre os casos lembrados durante o evento, esteve uma ocorrência de elevada periculosidade, na qual dois policiais foram baleados durante a ação. Apesar da gravidade da situação, os ferimentos não foram fatais.

A cerimônia contou com a presença de autoridades da Polícia Militar, além do prefeito de Cambé e vereadores do município. A abertura do evento teve participação da administração municipal, que colaborou com a organização inicial da solenidade e com a entrega das homenagens.

Ao final do evento, o tenente Maturana, da Polícia Militar, destacou que a iniciativa representa um gesto de solidariedade e reconhecimento aos policiais envolvidos em ocorrências de risco, além de valorizar o trabalho dos militares que se destacaram ao longo do mês de janeiro na 11ª Companhia, responsável pelo policiamento em Cambé.

Segundo o oficial, a homenagem também evidencia a integração entre a Polícia Militar e o poder público municipal. Ele ressaltou que, apesar de a Polícia Militar ser uma responsabilidade do Governo do Estado, o alinhamento com a Prefeitura de Cambé fortalece as ações de segurança pública. O tenente enfatizou ainda a importância da integração com outros órgãos, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Poder Judiciário, para que as ações sejam mais efetivas e tragam melhores resultados à sociedade.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, também falou sobre o evento e afirmou que a homenagem representa um posicionamento da administração municipal em apoio às forças de segurança e aos profissionais que atuam diariamente na proteção da população. De acordo com o prefeito, o reconhecimento contribui para manter a motivação dos policiais, especialmente diante dos desafios enfrentados no cotidiano da segurança pública.

O chefe do Executivo municipal destacou ainda que a Prefeitura de Cambé busca manter proximidade e apoio às forças de segurança, mesmo não sendo essa uma atribuição direta do município. Segundo ele, essa postura fortalece o trabalho policial e reflete positivamente na segurança da população.

A cerimônia reforçou o reconhecimento aos atos de bravura e ao desempenho dos policiais militares que atuam em Cambé, valorizando o trabalho desenvolvido pela 11ª Companhia da Polícia Militar no município.

As notícias do Portal Cambé têm o oferecimento da Clínica de Podologia Cambé e da Retro Ice, o sorvete americano com sabor de infância, conhecido pelo tradicional trailer vermelho presente na cidade.