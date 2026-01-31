Acidente é registrado na PR-537 em Bela Vista do Paraíso e motorista é encaminhado à Santa Casa de Cambé

Um sinistro de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (31) na rodovia PR-537, em Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. O atendimento foi realizado pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária.

De acordo com as informações repassadas, o acidente ocorreu por volta das 13h45, no quilômetro 5 mais 400 metros da rodovia. O sinistro envolveu um único veículo, uma caminhonete GM/S10, com placas do município de Marília, no estado de São Paulo.

Conforme os dados colhidos no local, o veículo trafegava pela PR-537 no sentido de Bela Vista do Paraíso a Florestópolis quando, ao atingir o trecho mencionado, o condutor perdeu o controle da direção. A caminhonete acabou tombando à margem esquerda da via, com base no sentido de tráfego.

O motorista, identificado pelas iniciais C.A.R., de 35 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Cambé. Devido à hospitalização, não foi possível a realização do teste do etilômetro no local.

A rodovia onde ocorreu o acidente possui pista simples, trecho em curva e declive, com velocidade máxima permitida de 80 km/h. No momento do sinistro, as condições climáticas eram consideradas boas.

As causas do acidente seguem como não identificadas.