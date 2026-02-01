Capotamento na PR-545 deixa duas adolescentes de Cambé feridas em Londrina

Um capotamento registrado na noite de sábado (31) deixou duas adolescentes, moradoras de Cambé, feridas. O acidente ocorreu na rodovia PR-545, em Londrina, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do atendimento de emergência.

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, o sinistro aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 1, mais 600 metros da rodovia. O tempo estava bom no momento do ocorrido, e o trecho possui sinalização que proíbe ultrapassagens nos dois sentidos.

O veículo envolvido foi um GM Vectra branco, com placas de Cambé. O automóvel seguia no sentido do Distrito da Warta para Londrina quando, por motivos apurados no local, saiu da pista e capotou. O carro sofreu danos significativos e foi recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em Ibiporã, com apoio de guincho.

A condutora do veículo, uma mulher de 52 anos, moradora de Cambé, não sofreu ferimentos. No entanto, foi constatado que ela não possuía habilitação para dirigir. O teste do bafômetro foi realizado, apresentando resultado dentro do limite previsto para registro administrativo.

Entre os ocupantes estavam quatro adolescentes, todas moradoras de Cambé. Duas meninas, de 11 e 14 anos, sofreram ferimentos e receberam atendimento do SIATE, sendo encaminhadas à Santa Casa de Londrina para avaliação médica. Outras duas passageiras, de 13 e 14 anos, não se feriram.

A Polícia Rodoviária Estadual permaneceu no local até o encerramento da ocorrência, que foi finalizada por volta das 22h20. As circunstâncias do capotamento foram registradas, e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas conforme a legislação de trânsito.