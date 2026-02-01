segunda-feira, fevereiro 2, 2026

São Joseense e Londrina empatam e deixam decisão aberta nas quartas do Paranaense

DestaquesEsportesLondrina Esporte Clube
2 min.read
São Joseense x Londrina pelo Paranaense 2026 (Foto: Junior Vilarinho/ISJ)
São Joseense x Londrina pelo Paranaense 2026 (Foto: Junior Vilarinho/ISJ)

São Joseense e Londrina empataram em 1 a 1 na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O confronto foi disputado em Curitiba, manteve a decisão da vaga totalmente aberta para o jogo de volta.

O Londrina saiu na frente ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos, com gol de Vitinho Mota. Já na segunda etapa, o São Joseense chegou ao empate logo aos dois minutos, com Pedrinho, aproveitando o bom início da equipe após o intervalo.

Com o resultado, nenhuma das equipes leva vantagem para o próximo jogo. Quem vencer no tempo normal garante vaga nas semifinais do Campeonato Paranaense. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Primeiro tempo

O Londrina foi superior durante boa parte da primeira etapa e criou as melhores oportunidades. O setor ofensivo teve participação ativa de Vitinho Mota, autor do gol, além de Bruno Santos e Paulinho Moccelin, que ajudaram a construir as jogadas de ataque.

A pressão do Londrina resultou no gol aos 18 minutos, quando Vitinho Mota finalizou cruzado e abriu o placar. Após os 30 minutos, o São Joseense passou a equilibrar a partida e teve sua melhor chance no último lance do primeiro tempo, com João Mafra.

Antes disso, o camisa 10 do time da casa teve oportunidades em cobranças de falta próximas da área, mas não conseguiu transformar as jogadas em gol.

Segundo tempo

O São Joseense voltou do intervalo mantendo o ritmo do fim do primeiro tempo e começou pressionando. Logo aos dois minutos, Pedrinho marcou o gol de empate, animando a equipe da casa, que seguiu tentando a virada.

Com o passar do tempo, o Londrina conseguiu equilibrar novamente o jogo e passou a controlar mais a posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras de ataque.

Nos acréscimos, o Londrina teve uma grande oportunidade de sair com a vitória. A equipe conseguiu um pênalti a favor, mas Gilberto parou na defesa do goleiro Diego, que garantiu o empate no placar.

Decisão fica para o jogo de volta

A partida de volta das quartas de final está marcada para o próximo sábado, dia 7 de fevereiro, às 18h30, no Estádio do Café, em Londrina. Com o empate no primeiro confronto, a expectativa é de um duelo decisivo, com vaga aberta para as semifinais do Campeonato Paranaense.

