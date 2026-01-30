Homem morre após confronto com a PM durante abordagem em Cambé

Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (30), no município de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta da 1h26, na Rua da Abolição, no Jardim Vila Rica.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), equipes da 11ª Companhia Independente receberam denúncias anônimas relatando que uma residência abandonada estaria sendo utilizada para consumo e venda de entorpecentes, com intenso fluxo de pessoas no local. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguação.

No momento em que a equipe policial entrou na residência abandonada, foi constatada a presença de um homem. Durante a tentativa de abordagem, o indivíduo, que não portava documentos de identificação, reagiu e avançou contra os policiais portando uma faca.

Segundo o relato da PM, diante da iminente e injusta agressão, a equipe realizou disparos de arma de fogo para conter a ação. Após o homem cair ao solo, a faca foi retirada e o socorro médico foi acionado imediatamente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local e constatou o óbito do indivíduo. As autoridades competentes foram acionadas, incluindo a perícia e o supervisor da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, que acompanharam os procedimentos no local.

Em entrevista à imprensa, o tenente Maturana, da 11ª CIPM, explicou que armas brancas, como facas, são consideradas letais e representam risco elevado durante abordagens policiais. Conforme o protocolo da Polícia Militar, nessas situações, o uso de arma letal é previsto para preservar a integridade da equipe, já que dispositivos de menor potencial ofensivo, como o taser, não são indicados quando há ameaça com objeto cortante.

Ainda conforme a Polícia Militar, ao redor do local onde o homem foi encontrado, havia pedras de crack, indicando possível uso de entorpecentes. A identidade do indivíduo ainda não havia sido confirmada até o fechamento desta matéria e será apurada pelo Instituto Médico-Legal (IML).

A ocorrência foi registrada como resistência e desobediência. Como resultado da ação, um indivíduo morreu e uma faca foi apreendida pela perícia.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelos telefones 190, 181 ou 193, contribuindo para a segurança da comunidade.