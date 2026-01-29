PR-445 terá interdição total por até duas horas neste sábado para obras

A rodovia PR-445 terá interdição total nos dois sentidos neste sábado (31), devido à realização de obras no km 2 da via. A informação foi divulgada pela PRVias, concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com a concessionária, o bloqueio está previsto para começar às 11h30 e deve durar, no máximo, até as 13h30. Durante esse período, a rodovia ficará totalmente interditada para a execução dos serviços programados.

Para minimizar os impactos no tráfego, a PRVias informou que haverá sinalização em todas as alças de acesso do entroncamento entre a BR-376, a PR-445 e a PRC-272, no município de Mauá da Serra. Equipes também irão monitorar o fluxo de veículos e orientar os motoristas sobre os desvios disponíveis.

A interdição faz parte dos trabalhos iniciais da concessionária, que correspondem aos primeiros 12 meses de operação dos trechos concedidos, período que segue até maio deste ano. Essas ações envolvem serviços preparatórios para melhorias na infraestrutura viária.

A PRVias é uma empresa do grupo Motiva e é responsável pela concessão de 569 quilômetros de rodovias no estado do Paraná. A concessão abrange 21 municípios e inclui importantes vias como as rodovias BR-369, BR-376, BR-373, PR-445, PR-170, PR-323 e PR-090.

O contrato de concessão prevê investimentos de R$ 16 bilhões ao longo de 30 anos, destinados a obras de melhoria da infraestrutura viária, como duplicações, contornos, implantação de faixas adicionais, além da operação e manutenção das rodovias.

A orientação aos motoristas é para que programem seus deslocamentos, fiquem atentos à sinalização no local e utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.