quinta-feira, janeiro 29, 2026

Cambé
Trabalhador de Cambé enfrenta cinco meses sem benefício do INSS e pede apoio para resolver situação

Cambé
Um trabalhador de Cambé vive um momento de dificuldade após ficar afastado do trabalho por problemas de saúde e não conseguir a liberação do benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o relato, ele está há cerca de cinco meses sem qualquer tipo de recebimento, o que tem impactado diretamente a rotina e o sustento da família.

Marcelo, que trabalhava em um posto de combustíveis no município, está afastado devido a problemas de saúde, entre eles compressão do nervo ciático e hérnia de disco. De acordo com ele, o pedido de benefício foi recusado pelo INSS por inconsistências nos laudos médicos apresentados durante o processo.

Conforme explicou, o ortopedista ainda não forneceu o laudo definitivo para o afastamento total, enquanto atendimentos realizados em unidades de saúde apresentaram códigos diferentes de Classificação Internacional de Doenças (CID). A divergência entre os documentos teria sido o principal motivo da negativa do benefício.

Sem o auxílio previdenciário, Marcelo afirma que a família tem enfrentado dificuldades para manter as despesas básicas da casa. Contas de água, energia elétrica, medicamentos e outros compromissos acabaram sendo atrasados ao longo dos últimos meses.

Para conseguir se manter, ele passou a vender produtos de limpeza de forma informal. Já a esposa complementa a renda com a produção de artesanato, atividade desenvolvida por meio de um projeto ligado ao CAPS. Apesar dos esforços, a renda obtida não é suficiente para cobrir todas as necessidades da família.

Outro ponto que preocupa é a alimentação do filho pequeno, que possui intolerância à lactose. A criança necessita do leite Aptamil de soja, que tem um custo mais elevado em comparação aos leites comuns, o que torna a situação ainda mais delicada.

Diante do cenário, a família tem contado com a solidariedade de moradores da cidade, recebendo doações de alimentos, leite e outros itens essenciais. Ainda assim, a principal expectativa é a regularização do benefício junto ao INSS, para que a situação financeira possa ser normalizada.

O Portal Cambé acompanha o caso e faz um apelo para que profissionais da área jurídica que atuam com direito previdenciário possam auxiliar na análise da situação. A família também segue recebendo apoio por meio de doações e da compra dos produtos de limpeza comercializados por Marcelo.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato diretamente com ele ou com a equipe do Portal Cambé para mais informações.

Serviço – Como ajudar

📞 Contato do Marcelo: (43) 9.9953-6956
📍 Endereço: Rua Salmos, 103 – Mutirão – Cambé

