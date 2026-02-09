A Prefeitura de Londrina lançou o Plano de Ação 2026 com o objetivo de reduzir significativamente os casos de dengue na cidade. A iniciativa foi apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e conta com a participação de autoridades locais, incluindo o prefeito Tiago Amaral e a secretária de Saúde, Vivian Feijó.

Resultados Alcançados em 2025

Em 2025, Londrina registrou uma redução notável nos casos de dengue, com uma queda de 88,2% nos casos confirmados e uma diminuição de 82,7% nos óbitos em comparação ao ano anterior. Estes resultados superam as médias nacionais, destacando o sucesso das estratégias locais.

Estratégias de Prevenção e Monitoramento

O plano inclui medidas de vigilância contínua do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. Além disso, ações integradas visam oferecer diagnóstico e tratamento precoce, contribuindo para a redução da gravidade dos casos.

Importância da Eliminação de Criadouros

A eliminação de criadouros do mosquito é uma prioridade. A secretária Vivian Feijó destaca que o acúmulo de água em objetos abandonados é o principal fator para a proliferação do Aedes, e ações de conscientização estão sendo reforçadas para mitigar esses focos.

Dados Recentes e Desafios

Apesar das chuvas intensas, Londrina registrou uma redução de mais de 30% nas notificações de dengue em comparação ao mesmo período do ano passado. O prefeito Tiago Amaral enfatiza a necessidade contínua de cuidados preventivos, tanto pela população quanto pelas autoridades.

