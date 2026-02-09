segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Hospital de Pinhais Realiza 215 Partos e Amplia Serviços Médicos

Saúde
Prefeitura de Pinhais

Em dois meses de operação, o hospital e maternidade de Pinhais alcançou a marca de 215 partos realizados, destacando-se como importante centro de atendimento à saúde na região.

Expansão nos Serviços de Internação

Além dos partos, a unidade de saúde registrou 475 internamentos, divididos entre clínica médica e UTI. Este número reflete o comprometimento do hospital em oferecer atendimento de qualidade aos pacientes.

Atendimentos Obstétricos e Diagnósticos

O Pronto Atendimento do hospital contabilizou 2.472 atendimentos obstétricos, reforçando seu papel essencial no suporte à saúde da mulher. A unidade também disponibiliza exames como raio X, eletrocardiograma e tomografia, ampliando o leque de serviços diagnósticos.

Compromisso com o SUS

O hospital e maternidade de Pinhais dedica seus atendimentos exclusivamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando seu compromisso com a saúde pública e acessível.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

