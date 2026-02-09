segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
61 %
2.1kmh
75 %
seg
31 °
ter
29 °
qua
29 °
qui
28 °
sex
27 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Hemepar Faz Apelo a Doadores para Reforçar Estoques de Sangue no Carnaval

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Hemepar convoca doadores para reforçar estoques de sangue antes e durante o CarnavalFoto: SECOM

O Hemepar está convocando doadores de sangue para ajudar a reforçar os estoques antes e durante o período de Carnaval. Esse esforço é necessário devido ao aumento da demanda por sangue, causado principalmente pelos traumas e pelo maior fluxo de pessoas nas estradas durante o feriado.

Aumento da Demanda por Sangue

Durante o Carnaval, eventos que envolvem grandes aglomerações e o deslocamento de pessoas fazem com que a necessidade de sangue cresça significativamente. Além disso, acidentes de trânsito e outros incidentes relacionados ao feriado contribuem para essa alta demanda.

Desafios para a Doação de Sangue

Nos dias de folia, o volume de doações de sangue costuma diminuir, uma vez que muitos doadores regulares estão de folga ou viajando. Além disso, algumas unidades de coleta operam em horários específicos, o que pode dificultar o acesso à doação.

Importância do Abastecimento Prévio

Para garantir a continuidade dos atendimentos médicos durante o Carnaval, é essencial que os estoques de sangue sejam abastecidos antecipadamente. O Hemepar reforça a importância da contribuição de cada doador para manter o atendimento a quem precisa.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
PEC que Propõe Fim da Jornada de Trabalho 6×1 Segue para Análise na CCJ
Próximo artigo
Prefeitura de Londrina Apresenta Inovador Plano de Ação 2026 contra a Dengue
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress