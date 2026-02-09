O Hemepar está convocando doadores de sangue para ajudar a reforçar os estoques antes e durante o período de Carnaval. Esse esforço é necessário devido ao aumento da demanda por sangue, causado principalmente pelos traumas e pelo maior fluxo de pessoas nas estradas durante o feriado.

Aumento da Demanda por Sangue

Durante o Carnaval, eventos que envolvem grandes aglomerações e o deslocamento de pessoas fazem com que a necessidade de sangue cresça significativamente. Além disso, acidentes de trânsito e outros incidentes relacionados ao feriado contribuem para essa alta demanda.

Desafios para a Doação de Sangue

Nos dias de folia, o volume de doações de sangue costuma diminuir, uma vez que muitos doadores regulares estão de folga ou viajando. Além disso, algumas unidades de coleta operam em horários específicos, o que pode dificultar o acesso à doação.

Importância do Abastecimento Prévio

Para garantir a continuidade dos atendimentos médicos durante o Carnaval, é essencial que os estoques de sangue sejam abastecidos antecipadamente. O Hemepar reforça a importância da contribuição de cada doador para manter o atendimento a quem precisa.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br