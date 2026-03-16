Novos Líderes Acadêmicos da UEL Assumem Funções

Os novos chefes de departamentos e coordenadores de colegiados de curso da Universidade Estadual de Londrina (UEL) tomaram posse em cerimônia realizada no Anfiteatro do Centro de Ciências Biológicas, no campus universitário. O evento marcou o início dos mandatos que se estenderão até 2028, contemplando a condução administrativa e acadêmica dos cursos de graduação.

Importância da Gestão Acadêmica

O reitor em exercício, professor Airton Petris, destacou a importância desses docentes na operacionalização da universidade. Ele relembrou o processo do Concurso Público Docente, que ofertou 102 vagas após uma década, organizado pelos departamentos. Petris enfatizou o papel dos líderes na manutenção da qualidade do ensino e na redução da evasão escolar, destacando o cuidado e acolhimento aos estudantes.

Funções dos Chefes de Departamento

As chefias de departamento são responsáveis pela gestão acadêmica, incluindo a distribuição de carga horária, planejamento de ensino, pesquisa e extensão. Essas funções são fundamentais para presidir o Conselho de Departamento e gerenciar comissões relacionadas ao ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão.

Atribuições dos Coordenadores de Colegiados

Os coordenadores de colegiados coordenam atividades da graduação, elaborando propostas pedagógicas e definindo normas para estágios e trabalhos de conclusão de curso. Eles também são responsáveis por executar o projeto pedagógico e representar o curso em conselhos e câmaras de graduação.

Fonte: https://operobal.uel.br