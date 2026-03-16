Bolsonaro Apresenta Melhoras Renais, mas Marcadores Inflamatórios Aumentam

Os recentes exames clínicos realizados neste domingo (15) indicaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora nas funções renais. No entanto, os marcadores inflamatórios no sangue mostraram um aumento, levando os médicos a aumentarem a dosagem de antibióticos.

Internação e Tratamento

Desde a última sexta-feira (13), Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Brasília, tratando uma broncopneumonia bacteriana bilateral, possivelmente de origem aspirativa. A equipe médica intensificou tanto a fisioterapia respiratória quanto a motora, mas ainda não há previsão de alta da UTI.

Contexto da Internação

Após sentir-se mal, o ex-presidente foi levado ao hospital com sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ele está sob cuidados médicos desde então e cumpre pena na Papudinha, parte do Complexo Penitenciário da Papuda.

Autorização de Visitas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a esposa de Bolsonaro, Michelle, e seus filhos Jair Renan, Flávio, Carlos, Laura, além da enteada Letícia, possam visitá-lo no hospital. A segurança do ex-presidente está sendo garantida pelo Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, com policiais de prontidão 24 horas por dia.

Restrições no Hospital

Por determinação de Moraes, não é permitida a entrada de computadores, celulares ou dispositivos eletrônicos no local onde Bolsonaro está internado, exceto equipamentos médicos necessários.