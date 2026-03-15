Neymar Passa em Branco na Véspera de Convocação Crucial

No domingo (15), Neymar teve uma atuação discreta no clássico entre Santos e Corinthians, realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP). O jogo foi a última oportunidade para o jogador provar ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que merece ser convocado na lista final para a Copa do Mundo.

Desempenho em Campo

Durante o empate por 1 a 1, Neymar teve participação indireta no gol santista, marcado por Gabriel Barbosa, após desvio na canela do camisa 10. Pelo Corinthians, Memphis Depay abriu o placar. A melhor chance de Neymar veio aos 36 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada que passou perto da trave do adversário.

Estatísticas e Impacto

Segundo o site Sofascore, especializado em estatísticas do futebol, Neymar teve 70% de eficiência nos passes, abaixo de sua média de carreira de 80,5% em 2025. Sua atuação foi avaliada com nota 6,6, a menor em dez jogos na temporada.

Preservação e Desempenho do Santos

Neymar estava afastado dos gramados há duas semanas e sua participação no jogo contra o Mirassol foi cancelada pelo Santos para preservar sua condição física. O empate com o Corinthians deixou o Santos na metade inferior da tabela, com seis pontos.

Outros Resultados do Brasileirão

Além do clássico, Palmeiras e Fluminense se destacaram na rodada, alcançando 13 pontos cada. O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0, enquanto o Fluminense derrotou o Athletico-PR por 3 a 2. O Bahia também subiu na tabela ao vencer o Internacional por 1 a 0.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br