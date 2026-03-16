Oscar 2026: Filme Brasileiro ‘O Agente Secreto’ Sai Sem Premiações

O filme brasileiro 'O Agente Secreto' encerrou sua participação na cerimônia do Oscar 2026 sem conquistar nenhuma estatueta, apesar da grande expectativa e da campanha internacional de sucesso. O evento ocorreu na noite deste domingo (15).

Categorias e Concorrentes

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa foi indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco, esta última uma novidade na premiação deste ano.

Resultados das Indicações

Na categoria de Melhor Filme Internacional, 'O Agente Secreto' foi superado pela produção norueguesa 'Valor Sentimental', dirigida por Joachim Trier. Já Wagner Moura, indicado a Melhor Ator pelo papel do professor Marcelo, viu a vitória de Michael B. Jordan por sua atuação em 'Pecadores', um terror gótico de Ryan Coogler.

Melhor Direção de Elenco

Em Melhor Direção de Elenco, o prêmio foi concedido a 'Uma Batalha Após a Outra', de Paul Thomas Anderson, que também recebeu a estatueta de Melhor Filme.

Reconhecimento Anterior

Antes do Oscar, 'O Agente Secreto' já havia ganhado destaque no Globo de Ouro, onde venceu como Melhor Filme em Língua Estrangeira e Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.