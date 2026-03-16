Hospital da UEM Supera 60 Mil Atendimentos de Urgência em 2025

O Hospital da Universidade Estadual de Maringá (UEM), que opera 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), alcançou a marca de 60 mil atendimentos de urgência em 2025. Com uma atuação essencial para 115 cidades do Noroeste do Paraná, a instituição combina atendimento imediato com procedimentos complexos, como transplantes.

Desempenho e Produtividade em 2026

Em 2026, o hospital continua a ser um pilar fundamental para a saúde pública na região. Nos meses de janeiro e fevereiro, a unidade já registrou 9.917 atendimentos de urgência e 4.829 consultas ambulatoriais, mostrando que o ritmo de produtividade permanece elevado.

Consultas Ambulatoriais em 2025

Além dos atendimentos de urgência, o ano de 2025 também foi significativo para as consultas ambulatoriais, totalizando 34.862. Este número reforça o compromisso do hospital em oferecer um atendimento abrangente e acessível à população.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br