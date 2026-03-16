Capivara Resgatada Retorna à Natureza após Recuperação no Paraná

Uma capivara macho, pesando 40 quilos, foi devolvida à natureza após passar por seis dias de tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) em Guarapuava, Paraná. O animal foi vítima de atropelamento e sua recuperação foi coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Processo de Reabilitação

O tratamento da capivara no CETRAS incluiu cuidados médicos e monitoramento constante. A equipe do centro garantiu que o animal recebesse todo o suporte necessário para sua recuperação completa antes de ser reintegrado ao seu habitat natural.

Importância da Rede de Apoio

O IAT desempenha um papel crucial na proteção da fauna silvestre no Paraná. A rede de apoio coordenada pelo instituto busca garantir que animais feridos recebam tratamento adequado e possam retornar ao seu ambiente natural em segurança.

Colaboração da Comunidade

A colaboração entre a comunidade e os órgãos ambientais é fundamental para o sucesso de ações como essa. Denúncias e informações fornecidas por moradores locais contribuem significativamente para a rápida resposta e resgate de animais silvestres em perigo.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br