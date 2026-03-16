CMN Anuncia Crédito Emergencial para Cidades Afetadas por Enchentes

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou uma resolução publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16), que prevê a disponibilização de crédito emergencial para pessoas físicas e empresas impactadas pelas enchentes ocorridas em fevereiro e março deste ano.

Detalhes do Crédito Emergencial

Os recursos, provenientes do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal, podem atingir um total de R$ 500 milhões. Este montante é destinado a cidades que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal.

Uso dos Recursos

Os fundos poderão ser utilizados para diversas finalidades, incluindo a reconstrução de instalações danificadas, aquisição de máquinas e equipamentos, e capital de giro para empresas afetadas. Este apoio busca acelerar a retomada das atividades produtivas e restaurar a capacidade econômica nas áreas impactadas.

A Composição do CMN

O CMN, órgão responsável por formular a política monetária e financeira do país, é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O colegiado também é composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br