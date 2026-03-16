RD Saúde anuncia investimento de R$ 100 milhões em Londrina

A RD Saúde, empresa de destaque no setor de saúde e bem-estar, anunciou um investimento significativo de R$ 100 milhões para a construção de um novo centro de distribuição em Londrina. Este empreendimento visa otimizar as operações logísticas da empresa na região.

Impacto Econômico e Geração de Empregos

Com este novo centro de distribuição, a RD Saúde espera não apenas melhorar sua eficiência operacional, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico de Londrina. A construção e operação deste centro devem gerar centenas de empregos diretos e indiretos, estimulando a economia local.

Benefícios do Novo Centro de Distribuição

A localização estratégica de Londrina permitirá à RD Saúde melhorar a distribuição de seus produtos, garantindo um atendimento mais ágil e eficaz aos seus clientes. Além disso, o novo centro está projetado para ser sustentável, utilizando tecnologias modernas para reduzir o impacto ambiental.

Fonte: https://taroba.com.br