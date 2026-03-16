Exploração de Recursos Minerais no Paraná Gera R$ 215,2 Milhões em 2025

O estado do Paraná registrou um significativo movimento econômico em 2025, alcançando um total de R$ 215,2 milhões provenientes da exploração de recursos minerais. Este valor reflete a importância do setor mineral para a economia local.

Royalties de Recursos Energéticos

Do montante total, R$ 173,46 milhões são atribuídos aos royalties gerados pela produção de recursos minerais energéticos, incluindo petróleo, xisto e gás. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento energético do estado.

Compensação Financeira pela Exploração Mineral

Os restantes R$ 41,78 milhões foram arrecadados por meio da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), que abrange a exploração de outros bens minerais no Paraná, contribuindo para a diversificação econômica da região.