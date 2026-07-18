Motociclista morre após colisão em avenida de Cambé

Um motociclista de 36 anos morreu após uma colisão envolvendo uma moto e um Fiat Palio azul na noite de sexta-feira, 17 de julho, na Avenida Elvira Gomedi Cairrão, em Cambé. A vítima foi identificada como Flávio Natalino Cruz do Carmo.

O acidente aconteceu por volta das 20h42, nas proximidades da ponte que liga a região do Jardim Cristal aos jardins Firenze e Ana Rosa. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas.

Flávio ainda apresentava batimentos cardíacos quando os socorristas chegaram. Apesar das tentativas de reanimação realizadas durante aproximadamente 40 minutos, ele não resistiu aos ferimentos.

Colisão aconteceu perto da ponte do Jardim Cristal

Segundo as informações preliminares apuradas no local, o motociclista seguia pela Avenida Elvira Gomedi Cairrão em direção ao Jardim Ana Rosa.

O Palio azul trafegava no sentido contrário, em direção ao Jardim Firenze, quando o motorista teria iniciado uma conversão para acessar uma das vias próximas à avenida.

Durante a manobra, ocorreu a colisão. A dinâmica exata ainda deverá ser confirmada por meio da perícia e da investigação policial.

Motociclista sofreu traumatismo e várias fraturas

Em entrevista ao Portal Cambé, o sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros de Cambé, informou que a equipe recebeu a ocorrência já com a indicação de que a vítima estava inconsciente.

Diante da gravidade relatada, o médico do Samu também foi acionado para prestar apoio ao atendimento.

Conforme o bombeiro, Flávio era considerado uma vítima politraumatizada. Ele apresentava traumatismo cranioencefálico, conhecido como TCE, além de fraturas no fêmur e na região da pelve.

Mesmo inconsciente, o motociclista ainda tinha batimentos cardíacos. Por isso, as equipes iniciaram todos os procedimentos de emergência disponíveis.

Socorristas tentaram reanimar a vítima por 40 minutos

A vítima foi intubada e recebeu massagem cardíaca dentro da ambulância. Os profissionais trabalharam por cerca de 40 minutos na tentativa de estabilizá-la.

Apesar do esforço conjunto dos bombeiros e da equipe médica, a morte foi constatada ainda no local, no interior da ambulância.

Após a confirmação do óbito, foram acionados a Polícia Civil, a perícia científica e o Instituto Médico-Legal para os procedimentos necessários.

Motorista não permaneceu no local

De acordo com as informações levantadas após o acidente, o motorista do Fiat Palio azul não permaneceu no local para prestar socorro.

O automóvel foi encontrado posteriormente na Rua Serra da Graciosa, no Jardim Planalto Verde, também em Cambé. O veículo teria sido abandonado.

Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial de que o condutor tivesse se apresentado à polícia ou sido localizado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

A apuração deverá esclarecer quem dirigia o automóvel, as circunstâncias da colisão e os motivos que levaram o motorista a deixar o local.

Bombeiro orienta como agir ao encontrar um acidente

O sargento Lucas também chamou a atenção para os cuidados necessários ao se deparar com um acidente, principalmente durante a noite e em trechos com pouca iluminação.

A orientação é acionar imediatamente os serviços de emergência, sinalizar a via a uma distância segura e informar com precisão o endereço e os pontos de referência.

Luzes de emergência do veículo, galhos ou outros objetos visíveis podem ser utilizados para alertar os demais motoristas, desde que isso seja feito sem colocar outras pessoas em risco.

A população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, o Samu pelo 192 e a Polícia Militar pelo 190.

Acidente causa comoção em Cambé

A morte de Flávio gerou comoção entre moradores da região e pessoas que acompanharam o trabalho das equipes de resgate.

O trecho onde ocorreu a colisão dá acesso a bairros populosos de Cambé e recebe movimento constante de carros, motocicletas e pedestres. Durante a noite, a visibilidade reduzida exige atenção redobrada de todos os usuários da via.

As autoridades ainda deverão analisar o local do acidente, ouvir testemunhas e buscar eventuais imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará esta reportagem assim que novas informações oficiais forem divulgadas.

Você conhecia Flávio ou presenciou o acidente? Deixe sua mensagem nos comentários e compartilhe a reportagem para que mais pessoas tenham acesso às informações confirmadas.

Créditos: Portal Cambé

As informações sobre a dinâmica do acidente e o paradeiro do motorista são preliminares e poderão ser atualizadas conforme o avanço das investigações.