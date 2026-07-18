Casal morre em grave acidente na PR-323

Motocicleta bateu de frente com um Fiat Punto e foi parar embaixo de outro veículo, no trecho entre Sertanópolis e Sertaneja

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e três carros na noite desta sexta-feira, 17 de julho, na PR-323, nas proximidades de Sertanópolis, no Norte do Paraná.

As vítimas estavam em uma Honda NX-4 Falcon com placas de Cambé. O acidente aconteceu por volta das 19h30, no km 40+970 metros da rodovia, em um trecho onde a ultrapassagem é proibida.

Segundo informações preliminares, as duas vítimas seriam moradoras de Cambé. A confirmação oficial da identidade e da cidade onde residiam ainda era aguardada até a publicação desta reportagem.

Motocicleta bateu de frente com carro

De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Estadual, a motocicleta seguia pela PR-323 no sentido de Sertanópolis a Sertaneja quando se envolveu em uma colisão frontal com um Fiat Punto que trafegava na direção contrária.

Com a violência do impacto, a motocicleta atingiu um Chevrolet Corsa que seguia no mesmo sentido da Falcon. A moto acabou parando embaixo do automóvel.

Na sequência, um Fiat Argo colidiu na traseira do Corsa, formando uma ocorrência considerada complexa pelas equipes que atenderam o acidente.

Ocupantes da motocicleta morreram no local

O condutor da Falcon, que ainda não havia sido oficialmente identificado, morreu no local. A passageira foi identificada pelas iniciais R.E.M.C.B., de 36 anos, e também não resistiu aos ferimentos.

Equipes de emergência foram mobilizadas, mas os socorristas apenas puderam confirmar os dois óbitos.

Os corpos foram recolhidos após o trabalho da perícia e encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Londrina, onde passariam pelos procedimentos de identificação e liberação às famílias.

Motoristas dos carros não ficaram feridos

O Fiat Punto era conduzido por um homem de 35 anos, que não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

O motorista do Corsa, de 49 anos, e o condutor do Fiat Argo, de 50 anos, também não ficaram feridos. Os testes realizados nos dois motoristas igualmente não apontaram consumo de bebida alcoólica.

O Argo apresentava uma pendência administrativa, que foi regularizada no local antes da liberação do veículo. A Honda Falcon foi recolhida ao pátio da Polícia Rodoviária em Ibiporã.

Trecho ficou sob controle da Polícia Rodoviária

A Polícia Rodoviária Estadual sinalizou a pista e controlou o tráfego enquanto as equipes de resgate e da Polícia Científica trabalhavam no local.

O atendimento começou por volta das 19h30 e foi encerrado às 0h20 deste sábado, 18 de julho.

A perícia deverá analisar as marcas deixadas na pista, a posição dos veículos e outros elementos para esclarecer toda a dinâmica da colisão.

Causas ainda serão investigadas

As circunstâncias que levaram à colisão frontal ainda serão investigadas pelas autoridades. Embora as primeiras informações mencionem uma possível manobra de ultrapassagem, a conclusão dependerá do laudo pericial e dos demais procedimentos policiais.

O acidente ocorreu em um trecho de pista onde, segundo o boletim rodoviário, a ultrapassagem é proibida. O tempo estava bom no momento da ocorrência.

Rodovia exige atenção dos motoristas

A PR-323 é uma das principais ligações entre municípios da região de Londrina e registra intenso movimento de automóveis, motocicletas e veículos de carga.

Acidentes graves já foram registrados em diferentes pontos da rodovia ao longo de 2026, reforçando a necessidade de respeito à sinalização, aos limites de velocidade e às áreas onde as ultrapassagens são proibidas.

O Portal Cambé acompanha a identificação oficial das vítimas e a apuração das causas do acidente. Novas informações serão acrescentadas à reportagem assim que forem confirmadas pelas autoridades.

Moradores que conhecerem as vítimas ou tiverem informações confirmadas podem entrar em contato com a redação. Siga o Portal Cambé nas redes sociais e compartilhe esta matéria para acompanhar as atualizações.