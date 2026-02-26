quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Moradores de Londrina Alertam para Risco Ambiental por Falta de Esgoto

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Moradores de Cascavel reclamam de placa de trânsito encoberta por árvore e pedem melhorias

Moradores de um bairro na cidade de Londrina têm expressado preocupação com a ausência de uma rede de esgoto, o que tem gerado um risco ambiental significativo para a comunidade local. A falta de infraestrutura adequada para o tratamento de águas residuais representa uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente.

Impactos na Comunidade

A ausência de uma rede de esgoto afeta diretamente a qualidade de vida dos residentes. Sem um sistema apropriado para o descarte de resíduos, há um aumento no risco de contaminação de águas subterrâneas e superficiais, podendo provocar doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose e a hepatite A.

Reações dos Moradores

Os moradores têm se mobilizado para pressionar as autoridades locais a tomarem medidas urgentes para resolver o problema. Eles destacam que a falta de ação pode agravar ainda mais a situação, especialmente durante períodos de chuva intensa, quando os riscos de inundações e contaminação aumentam.

Soluções Propostas

Entre as soluções sugeridas está a implementação de um projeto de saneamento básico que inclua a construção de uma rede de esgoto eficiente. Além disso, a educação ambiental junto à comunidade é vista como essencial para mitigar riscos e promover práticas sustentáveis.

Fonte: https://taroba.com.br

