quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
69 %
5.1kmh
75 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Acidente com capotamento deixa três feridos em Cambé

CambéCorpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um acidente com capotamento deixou três pessoas feridas no final da tarde desta quarta-feira (25), em Cambé. A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações repassadas pelas autoridades no local, o acidente envolveu um Chevrolet Onix e um Nissan March. Ambos trafegavam pela faixa da esquerda quando, segundo relato policial, o Onix colidiu na traseira do March.

Com o impacto, o Nissan March capotou sobre a via, parando com as rodas para cima. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o veículo já havia sido destombado com auxílio de populares e do Corpo de Bombeiros.

Vítimas tiveram ferimentos leves

Conforme relatório do Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas:

  • Uma mulher de 23 anos;
  • Uma mulher de 31 anos;
  • Um homem de 53 anos.

Todas as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Cambé.

Segundo a PRF, uma das vítimas estava como passageira no Nissan March, que realizava transporte por aplicativo. A outra vítima ferida era a condutora do Chevrolet Onix.

Orientação da PRF

O policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência destacou que o fluxo no horário de pico é intenso e reforçou a importância da atenção redobrada ao volante.

A orientação é para que motoristas evitem o uso do celular e qualquer tipo de distração durante a condução, especialmente em horários de maior movimento.

Ainda conforme a PRF, foi realizado teste do bafômetro no condutor do Nissan March, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. A equipe informou que também faria o procedimento com a condutora do Onix no hospital, conforme protocolo padrão em ocorrências com vítimas.

Atenção redobrada no trânsito

O caso reforça a necessidade de cuidado nas vias urbanas e rodovias que cortam o município, principalmente nos horários de maior circulação de veículos.

As autoridades seguem acompanhando a situação das vítimas, que, conforme informado inicialmente, não sofreram ferimentos graves.

24
spot_img
Artigo anterior
Moradores de Londrina Alertam para Risco Ambiental por Falta de Esgoto
Próximo artigo
Irmãos de Toffoli Não Precisam Depor em CPI, Decide STF
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress