Acidente com capotamento deixa três feridos em Cambé

Um acidente com capotamento deixou três pessoas feridas no final da tarde desta quarta-feira (25), em Cambé. A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações repassadas pelas autoridades no local, o acidente envolveu um Chevrolet Onix e um Nissan March. Ambos trafegavam pela faixa da esquerda quando, segundo relato policial, o Onix colidiu na traseira do March.

Com o impacto, o Nissan March capotou sobre a via, parando com as rodas para cima. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o veículo já havia sido destombado com auxílio de populares e do Corpo de Bombeiros.

Vítimas tiveram ferimentos leves

Conforme relatório do Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas:

Uma mulher de 23 anos;

Uma mulher de 31 anos;

Um homem de 53 anos.

Todas as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Cambé.

Segundo a PRF, uma das vítimas estava como passageira no Nissan March, que realizava transporte por aplicativo. A outra vítima ferida era a condutora do Chevrolet Onix.

Orientação da PRF

O policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência destacou que o fluxo no horário de pico é intenso e reforçou a importância da atenção redobrada ao volante.

A orientação é para que motoristas evitem o uso do celular e qualquer tipo de distração durante a condução, especialmente em horários de maior movimento.

Ainda conforme a PRF, foi realizado teste do bafômetro no condutor do Nissan March, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. A equipe informou que também faria o procedimento com a condutora do Onix no hospital, conforme protocolo padrão em ocorrências com vítimas.

Atenção redobrada no trânsito

O caso reforça a necessidade de cuidado nas vias urbanas e rodovias que cortam o município, principalmente nos horários de maior circulação de veículos.

As autoridades seguem acompanhando a situação das vítimas, que, conforme informado inicialmente, não sofreram ferimentos graves.