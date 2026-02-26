Unioeste Entrega Projeto de Escola Municipal para Cafelândia

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) finalizou e entregou o projeto arquitetônico de uma nova escola municipal para a cidade de Cafelândia. Este projeto é uma importante etapa no avanço educacional do município.
Detalhes do Projeto Arquitetônico
O projeto contempla uma estrutura com cerca de 2 mil metros quadrados. Esta nova construção é planejada para atender à demanda educacional crescente na região, proporcionando um espaço moderno e adequado para o ensino.
Próximas Etapas
Com a entrega do projeto arquitetônico, a Prefeitura de Cafelândia está habilitada a iniciar as fases orçamentárias e administrativas. Estas etapas são cruciais para viabilizar a futura construção da escola, garantindo o cumprimento de todos os requisitos legais e financeiros necessários.
Fonte: https://www.parana.pr.gov.br