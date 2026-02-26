quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Unioeste Entrega Projeto de Escola Municipal para Cafelândia

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Projetek Unioeste entrega projeto arquitetônico de escola municipal para CafelândiaFoto: Marian...

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) finalizou e entregou o projeto arquitetônico de uma nova escola municipal para a cidade de Cafelândia. Este projeto é uma importante etapa no avanço educacional do município.

Detalhes do Projeto Arquitetônico

O projeto contempla uma estrutura com cerca de 2 mil metros quadrados. Esta nova construção é planejada para atender à demanda educacional crescente na região, proporcionando um espaço moderno e adequado para o ensino.

Próximas Etapas

Com a entrega do projeto arquitetônico, a Prefeitura de Cafelândia está habilitada a iniciar as fases orçamentárias e administrativas. Estas etapas são cruciais para viabilizar a futura construção da escola, garantindo o cumprimento de todos os requisitos legais e financeiros necessários.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

4
