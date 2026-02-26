Dupla Calderano e Takahashi Faz História no WTT Smash de Singapura

A dupla brasileira formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi alcançou um feito inédito ao chegar à final do WTT Smash de Singapura nesta quinta-feira (26). Este marco destaca-os como a primeira dupla não asiática a disputar a decisão de um título na história do torneio.

Importância do Torneio

Os torneios Smash de tênis de mesa são altamente prestigiados, semelhantes aos Grand Slams do tênis, oferecendo significativos pontos de ranking. O torneio em Singapura concede 4 mil pontos aos campeões, uma oportunidade valorizada por todas as duplas competidoras.

Adversários na Final

Na final, os brasileiros enfrentarão os sul-coreanos Jong-hoon Lim e Yubin Shin, líderes do ranking e medalhistas de bronze na Olimpíada de Paris 2024. O confronto decisivo ocorrerá na sexta-feira (27) às 9h15, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa.

Caminhada até a Final

A dupla 'Calderashi', como é carinhosamente chamada pelos fãs, garantiu seu lugar na final após vencer a semifinal contra Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, por 3 sets a 1. Esta vitória seguiu-se a triunfos contra duplas do Egito e da Índia nas fases anteriores do torneio.

Agenda de Calderano

Antes da final de duplas, Calderano competirá nas oitavas de final da chave de simples, enfrentando o chinês Chen Yuanyu às 2h30 da sexta-feira (27). Atualmente, Calderano ocupa a posição número 2 no ranking mundial, solidificando sua presença entre os melhores no esporte.

