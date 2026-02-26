quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Polícia Científica Expande Serviços com Nova Unidade em Telêmaco Borba

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Igor Jacinto/Vice Governadoria

A Polícia Científica inaugurou uma nova unidade em Telêmaco Borba, aumentando a capacidade de atendimento na região. Com investimentos de aproximadamente R$ 580 mil, a estrutura modernizada agora presta serviços para Telêmaco Borba e outros nove municípios.

Municípios Atendidos

Além de Telêmaco Borba, a nova unidade da Polícia Científica passa a atender Arapoti, Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Sapopema, Tibagi e Ventania. Essa expansão visa melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população desses locais.

Investimento e Modernização

O projeto envolveu um investimento significativo de cerca de R$ 580 mil, destinado à modernização das instalações e à aquisição de novos equipamentos. Essa iniciativa busca aprimorar o atendimento e a agilidade nos serviços científicos prestados na região.

Impacto na Comunidade

A ampliação dos serviços da Polícia Científica é um passo importante para a segurança e bem-estar das comunidades atendidas. Com uma infraestrutura melhorada, espera-se um impacto positivo na resolução de casos e na prestação de serviços essenciais para a justiça.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

