Zé Neto & Cristiano e Ana Castela Confirmam Shows na ExpoLondrina 2026

A ExpoLondrina 2026 contará com grandes atrações musicais, destacando-se os shows de Zé Neto & Cristiano e Ana Castela. Os artistas têm apresentações confirmadas no evento, que é um dos mais aguardados na região.

Atrações Musicais de Destaque

Zé Neto & Cristiano, conhecidos por sucessos no cenário sertanejo, prometem trazer um repertório recheado de hits para o público. Ana Castela, por sua vez, é uma revelação do gênero e já conquistou uma legião de fãs com suas músicas cativantes.

Expectativa para a ExpoLondrina 2026

A expectativa para a ExpoLondrina 2026 é alta, com a presença de artistas renomados. O evento é uma oportunidade para o público curtir shows ao vivo e desfrutar de uma programação diversificada que atrai visitantes de todo o país.

