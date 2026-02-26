quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
69 %
5.1kmh
75 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Zé Neto & Cristiano e Ana Castela Confirmam Shows na ExpoLondrina 2026

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
redes sociais

A ExpoLondrina 2026 contará com grandes atrações musicais, destacando-se os shows de Zé Neto & Cristiano e Ana Castela. Os artistas têm apresentações confirmadas no evento, que é um dos mais aguardados na região.

Atrações Musicais de Destaque

Zé Neto & Cristiano, conhecidos por sucessos no cenário sertanejo, prometem trazer um repertório recheado de hits para o público. Ana Castela, por sua vez, é uma revelação do gênero e já conquistou uma legião de fãs com suas músicas cativantes.

Expectativa para a ExpoLondrina 2026

A expectativa para a ExpoLondrina 2026 é alta, com a presença de artistas renomados. O evento é uma oportunidade para o público curtir shows ao vivo e desfrutar de uma programação diversificada que atrai visitantes de todo o país.

Fonte: https://taroba.com.br

10
spot_img
Artigo anterior
Prisão por Tráfico de Drogas e Posse de Arma em Telêmaco Borba
Próximo artigo
Polícia Científica Expande Serviços com Nova Unidade em Telêmaco Borba
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress