quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Prisão por Tráfico de Drogas e Posse de Arma em Telêmaco Borba

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

A Polícia Militar do Paraná, através do 26º Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na Vila Esperança, em Telêmaco Borba, na última quarta-feira (25).

Ação Policial e Prisão

Durante patrulhamento em um local já conhecido por denúncias de tráfico, os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir após arremessar um objeto para dentro de uma casa. A abordagem foi feita após perseguição ao suspeito.

Materiais Apreendidos

No local, foram encontradas 21 pedras de substância análoga a crack. Com o suspeito estavam R$ 109,00 em dinheiro. O homem confessou a venda das pedras e indicou a presença de mais drogas e uma arma de fogo.

Busca Complementar

Foram localizadas mais 60 pedras de crack, somando 81 pedras (16 gramas), além de um revólver calibre .38 com seis munições intactas e uma deflagrada. O homem foi preso e levado à 18ª Subdivisão Policial.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

