Homem procurado por tráfico de drogas é preso pela PM

Suspeito tentou entrar em um quintal ao perceber a aproximação de uma viatura durante patrulhamento no Jardim Olímpico.

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (10), por volta das 19h, no Jardim Olímpico, na região de divisa territorial. A prisão ocorreu durante um patrulhamento ostensivo realizado por uma equipe de reforço da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM).

De acordo com o relatório policial, os militares percorriam a Rua do Hipismo quando visualizaram um homem em frente a um portão. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente no quintal de um imóvel.

Diante do comportamento observado, os policiais realizaram a abordagem.

Abordagem revelou mandado de prisão por tráfico

O homem, identificado no boletim pelas iniciais J., foi submetido a uma busca pessoal. Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Entretanto, ao consultar os antecedentes e os registros judiciais do abordado, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas.

A ordem judicial havia sido expedida pela Vara de Execuções Penais de Londrina, com validade até 10 de setembro de 2037.

Com a confirmação do mandado, os policiais deram cumprimento à determinação judicial e efetuaram a prisão.

Homem foi encaminhado ao Centro Integrado de Triagem de Londrina

Após a prisão, o homem foi conduzido ao Centro Integrado de Triagem de Londrina (CITL), onde ficou à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais.

Segundo o registro da Polícia Militar, o encaminhamento foi realizado em conformidade com os procedimentos previstos na legislação, incluindo as disposições da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ocorrência terminou com uma pessoa presa e um mandado judicial cumprido.

Patrulhamento na região de divisa

A prisão ocorreu durante uma ação de patrulhamento ostensivo em uma região de divisa territorial, onde as equipes policiais realizam atividades preventivas e abordagens relacionadas à segurança pública.

A atuação da Polícia Militar nessas áreas também permite identificar pessoas com pendências judiciais e cumprir ordens de prisão expedidas pela Justiça.

Nesse caso, a consulta aos registros judiciais durante a abordagem permitiu identificar o mandado relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Como fazer denúncias à Polícia Militar

A população pode colaborar com o trabalho das forças de segurança por meio dos canais oficiais de atendimento e denúncias.

190: Polícia Militar, para situações de emergência.

181: Disque-Denúncia, para repassar informações sobre atividades criminosas.

Aplicativo 190 PR: Canal digital de atendimento da Polícia Militar do Paraná.

193: Corpo de Bombeiros, para emergências.

Informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou possíveis atividades criminosas podem ser comunicadas às autoridades pelos canais oficiais.

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