Homem com mandado de prisão é preso na BR-369 em Cambé

Motorista de um Toyota Corolla foi abordado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (10). Mandado judicial envolve crimes de estelionato e falsidade documental.

Um homem com mandado de prisão em aberto por crimes previstos nos artigos 171, 299 e 304 do Código Penal foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (10), durante uma abordagem na BR-369, em Cambé, no Norte do Paraná. A prisão aconteceu por volta das 21h30, após uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receber informações sobre o veículo em que o procurado estava.

Segundo o relatório policial, o homem seguia em um Toyota Corolla cinza, pela BR-369, em direção a Cambé. A equipe de reforço da PM iniciou patrulhamento na rodovia e conseguiu localizar o automóvel nas proximidades de um depósito de supermercado.

Polícia Militar localizou veículo durante patrulhamento na BR-369

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informar às equipes que um homem com mandado de prisão estaria em um veículo Toyota Corolla, de cor cinza, seguindo em direção ao município de Cambé.

Com as características repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento ostensivo pela BR-369 e visualizaram o automóvel nas proximidades do depósito de um supermercado.

A equipe acionou os sinais luminosos e sonoros da viatura e realizou a abordagem.

Durante a identificação dos ocupantes, os policiais constataram a presença do homem procurado pela Justiça e de uma criança de 3 anos.

Mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Cambé

Após a consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Cambé, com validade até 9 de setembro de 2038.

A ordem judicial estava relacionada a três artigos do Código Penal Brasileiro:

Artigo 171 – Estelionato: crime que envolve a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, causando prejuízo a outra pessoa.

Artigo 299 – Falsidade ideológica: consiste em inserir ou omitir informações falsas em documentos, com a finalidade prevista na legislação penal.

Artigo 304 – Uso de documento falso: trata da utilização de documentos falsificados ou alterados.

Com a confirmação da ordem judicial, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.

Homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé

Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, onde ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o procedimento de condução observou as disposições da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece regras para o uso de algemas.

Os pertences pessoais do detido ficaram sob os cuidados de sua esposa.

Mulher e criança foram liberadas após abordagem

A Polícia Militar informou que a mulher que estava no local foi identificada e orientada pelos agentes.

Como não foi constatada nenhuma irregularidade envolvendo a mulher durante a ocorrência, ela foi liberada e deixou o local acompanhada da filha, utilizando o próprio Toyota Corolla.

A ação terminou com um homem preso e um mandado de prisão cumprido.

BR-369 é uma das principais ligações entre Cambé e Londrina

A BR-369 é uma das rodovias mais movimentadas do Norte do Paraná e integra importantes rotas de deslocamento entre Cambé, Londrina e outros municípios da região.

Além do fluxo diário de trabalhadores e moradores, a rodovia também é utilizada por veículos de transporte de mercadorias e por motoristas que atravessam a região.

O patrulhamento policial nesse trecho permite a realização de abordagens, fiscalização de veículos e cumprimento de ordens judiciais, como ocorreu na noite de terça-feira.

Como fazer denúncias à Polícia Militar

A população pode colaborar com o trabalho das forças de segurança por meio dos canais oficiais de atendimento e denúncia.

🚔 190 – Polícia Militar: atendimento de emergências e ocorrências policiais.

📱 Aplicativo 190 PR: acionamento da Polícia Militar pelo celular.

📞 181 – Disque-Denúncia: recebimento de informações sobre atividades criminosas.

🚒 193 – Corpo de Bombeiros: atendimento de emergências.

Informações repassadas pela comunidade podem auxiliar as autoridades na localização de pessoas procuradas pela Justiça e na prevenção de crimes.

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Fonte: Polícia Militar do Paraná (PMPR) – 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) / 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM).