Lula defende avanços climáticos mesmo sem consenso na COP31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (11), durante a abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, que a falta de consenso entre países não pode impedir o progresso nas ações contra as mudanças climáticas.

Lula destacou que, apesar das divergências, é fundamental buscar soluções conjuntas e não permitir que o impasse paralise o combate à crise ambiental. O presidente ressaltou a importância do multilateralismo e alertou para os ataques à ciência e aos acordos climáticos, que, segundo ele, são frequentemente alvo de grupos contrários ao avanço ambiental.

Durante seu discurso, Lula também mencionou que nas COPs todas as nações têm voz igualitária, diferente de outros fóruns internacionais onde o poder econômico e o direito de veto desequilibram as decisões. Ele enfatizou que sabotar o regime climático é prejudicar o que há de mais valioso no sistema multilateral.

O presidente classificou a crise climática como uma questão de injustiça global, cobrando dos países ricos o cumprimento de compromissos assumidos, já que, segundo ele, essas nações prosperaram às custas do meio ambiente.

Lula aproveitou a ocasião para comentar as recentes eleições presidenciais no Brasil, afirmando que o resultado representou a escolha de um projeto nacional baseado na sustentabilidade. Ele elogiou a mobilização da população brasileira em defesa da democracia, da ciência e da preservação de recursos naturais como a floresta amazônica, a biodiversidade e as reservas de água doce.

O posicionamento do presidente reforça o papel do Brasil nas discussões climáticas internacionais e sinaliza o compromisso do país com políticas ambientais, tema de grande relevância para a comunidade global e para o futuro das próximas gerações.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br