Presença de mulheres nas prefeituras brasileiras cresce, mas ainda é baixa

O número de mulheres à frente das prefeituras no Brasil aumentou de forma significativa nos últimos 24 anos, passando de 6% em 2001 para 13,4% em 2025, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (11). Mesmo com esse avanço, a participação feminina ainda representa uma minoria diante dos 51,2% de mulheres na população brasileira.

O levantamento, realizado com todas as 5.569 prefeituras do país, além do Distrito Federal e Fernando de Noronha, mostra que, em 2025, são 4.821 prefeitos e 749 prefeitas. Ou seja, 86,6% das cidades continuam sendo comandadas por homens.

Perfil dos gestores municipais

Além do crescimento da presença feminina, o estudo traçou o perfil dos gestores municipais. A idade média dos prefeitos e prefeitas subiu para 50,5 anos, a maior desde 2001. O nível de escolaridade também aumentou: 61,4% possuem ensino superior completo, sendo que entre as mulheres esse índice chega a 82,9%.

O levantamento ainda aponta que quase metade dos gestores municipais são reeleitos, mostrando uma tendência de continuidade nas administrações locais.

Desigualdade racial ainda é desafio

Outro ponto destacado pelo IBGE é a sub-representação de pretos e pardos no comando das prefeituras. Enquanto 68,2% dos prefeitos se declaram brancos, apenas 31,3% são pretos ou pardos, mesmo esses grupos representando 56,2% da população brasileira. No Sul do país, a presença de prefeitos brancos chega a 93,5%.

Conhecimento sobre os ODS e administração pública

A pesquisa também avaliou o conhecimento dos prefeitos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Cerca de 61,5% dos gestores disseram conhecer a Agenda 2030, sendo a adesão mais alta em cidades maiores. Entre os temas mais trabalhados estão educação, saúde, saneamento e combate à fome.

No total, a administração municipal emprega mais de 7,8 milhões de pessoas, representando 3,7% da população do país. A maioria desses trabalhadores atua diretamente nas prefeituras, secretarias e câmaras municipais.

Contexto e desafios para a representatividade

Apesar do crescimento da presença feminina e do aumento da escolaridade entre os gestores, o cenário ainda revela desafios importantes na busca por uma representação mais justa, tanto de gênero quanto racial, nos cargos de liderança municipal.

O avanço registrado é resultado de décadas de mobilização e políticas públicas, mas os dados mostram que ainda há um longo caminho para que a diversidade brasileira se reflita de forma mais fiel nas gestões municipais.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br