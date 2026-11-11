Casal é preso com quase 8 toneladas de drogas em carreta no Oeste do Paraná

Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira (11) após a Polícia Militar do Paraná apreender quase oito toneladas de drogas escondidas em uma carreta carregada com milho, na BR-163, próximo a Marechal Cândido Rondon. A abordagem foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que repassou informações sobre o veículo suspeito vindo em direção ao Paraná.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram fardos de entorpecentes camuflados entre os grãos. Após a pesagem, foram contabilizados 7.603 quilos de maconha prensada e 178 quilos de skunk, uma variação da droga com maior teor de THC. O motorista, de 30 anos, e a passageira, de 20, receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A operação, que começou na terça-feira (10), integra a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas e contou também com a participação da Polícia Federal, por meio do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), e da Receita Federal de Mundo Novo (MS). O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 16,3 milhões.

Os suspeitos, a droga e a carreta foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

Casos como esse reforçam a importância da atuação conjunta das forças de segurança na região de fronteira, área frequentemente utilizada para o tráfico de entorpecentes. A apreensão representa um duro golpe nas organizações criminosas que atuam no Oeste do Paraná.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br