Douglas Ruas assume presidência da Alerj e governará o Rio de Janeiro

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) elegeu, na tarde de quinta-feira (26), o deputado estadual Douglas Ruas (PL) como novo presidente. Essa eleição coloca Ruas no cargo de governador do estado até o final do ano, em decorrência de uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Detalhes da Eleição

Douglas Ruas foi eleito por 45 dos 47 deputados presentes, apesar do boicote por parte da oposição, que resultou na ausência de 22 parlamentares. A eleição foi necessária após o TSE cassar o mandato de Cláudio Castro (PL) e do deputado Rodrigo Bacellar (União), ex-presidente da Alerj.

Contexto Político

Desde maio de 2025, o estado do Rio de Janeiro não contava com um vice-governador, após a renúncia de Thiago Pampolha. A prisão de Bacellar pela Operação Unha e Carne, que investigava a ligação com organizações criminosas, resultou em sua remoção do cargo pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reações da Oposição

A oposição criticou a condução do processo eleitoral, alegando falta de tempo adequado para a preparação das chapas. A deputada Renata Souza (PSOL) destacou que a votação foi marcada com apenas duas horas de antecedência, o que, segundo ela, prejudicou a organização de uma chapa opositora.

Perfil de Douglas Ruas

Douglas Ruas, natural de São Gonçalo, é filho do prefeito Capitão Nelson e possui experiência em cargos públicos, incluindo posições na Secretaria de Gestão Integrada de São Gonçalo e no Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Ruas é formado em direito e possui pós-graduação em gestão pública.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br