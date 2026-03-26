Início do Projeto de Inteligência Climática em Curitiba

O projeto de inteligência climática do Estado será implementado em Curitiba, contando com uma rede de estações meteorológicas especializadas espalhadas pela cidade e seus arredores. Esta iniciativa visa aprimorar o monitoramento climático urbano.

Objetivos do Projeto

O principal objetivo do projeto é fornecer previsões hidrometeorológicas de alta resolução. Utilizando inteligência artificial, o sistema busca identificar com precisão os principais pontos de atenção climática na cidade, sejam eles relacionados à temperatura, precipitação ou circulação de ar.

Tecnologia e Inovação

A utilização de tecnologia avançada, como modelos de previsão de última geração e inteligência artificial, permitirá uma análise mais detalhada e precisa das condições climáticas de Curitiba. Isso é crucial para a gestão urbana e a mitigação de riscos associados a eventos climáticos extremos.