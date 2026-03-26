Lula Enfatiza Parceria Entre Governo Federal e Municípios na Caravana Federativa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (26). Durante o evento, Lula destacou a importância da cooperação entre o governo federal e os gestores municipais para solucionar problemas que afetam a população.

Importância da Colaboração entre Governos

Lula enfatizou que o sucesso do país está diretamente ligado ao bem-estar das cidades. Segundo ele, "não é possível o país dar certo se a cidade estiver errada", ressaltando a necessidade de uma colaboração contínua entre todos os níveis de governo para atender às demandas da população.

Ações e Anúncios da Caravana Federativa

A Caravana Federativa, em sua 18ª edição, visa fornecer suporte direto a prefeitos e equipes técnicas através de orientações sobre políticas públicas e acesso a recursos. O evento incluiu oficinas, estandes de atendimento e diálogos com gestores estaduais e municipais. Durante a abertura, foram anunciadas entregas de 12 Unidades Odontológicas e 15 kits de Equipamentos Odontológicos para municípios do Rio de Janeiro, além de 56 ambulâncias do Samu para 30 prefeituras.

Adicionalmente, foram assinados cinco termos de execução do programa Agora Tem Especialistas, somando R$ 31 milhões. Lula também anunciou um empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES para a companhia Águas do Rio, destinado a melhorar os serviços de saneamento em nove municípios do estado.

Repercussão e Elogios

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, elogiou a postura do governo federal em promover parcerias com os municípios, destacando a abordagem democrática de Lula em relação às autoridades locais, independentemente de filiação partidária.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br